حبس تشكيلين عصابيين للاتجار فى مخدر الاستروكس بالقليوبية

أمرت نيابة القليوبية بحبس تشكيلين عصابيين يضمان 5 عاطلين بالاتجار في مخدر الإستروكس 4 أيام على ذمة التحقيق كما أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين.



وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بضبط تشكيلين عصابيين للاتجار في مخدر الاستروكس وتبين أن التشكيل الأول ضم ضبطه بمركز قليوب ويضم كل من أحمد ع م عاطل ومصطفى م ع عامل وأحمد م س " عاطلين.



وتم ضبطهما حال استقلالهم دراجة ناريه بدون لوحات معدنية وبحوزتهم كميه من مخدر الاستروكس تزن 500 جرام ومبلغ 575 جنيه وعدد 3 هاتف محمول وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.



كما تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط محمد ع ع عاطل والسابق اتهامه في قضية مخدرات وفارس ع ا " عاطل وبحوزتهما كميه من مخدر الاستروكس تزن 120 جرام ومبلغ مالى 415 جنيه و2 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما وتولت النيابة التحقيق.