سلم على الحجج والأعذار.. سياسي يعرض الزواج على حبيبته في مجلس النواب

القاعات البرلمانية ليست للمناقشات السياسية والقوانين فقط، بل من الممكن أن تكون مكانا مناسبا لتقديم عروض الزواج أيضًا، كما حدث في البرلمان الإيطالي ليلة أمس الخميس، على يد أحد نوابه.



كان النائب "فلافيو دي مورو" البالغ من العمر 33 عامًا، وهو عضو في حزب العصبة، يشارك في نقاش حول إعادة الإعمار بعد الزلزال، وبينما المناقشات حادة حول هذا الأمر، فجَّر النائب مفاجأته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



أخرج "مورو" من أسفل مقعده علبة بداخلها خاتم زواج، ووقف أمام الميكرفون وهو يخاطب مجلس النواب أمامه وموجهًا حديثه لحبيبته "إليسا دي ليو"، قائلًا: "هذا ليس مثل أي يوم آخر بالنسبة لي، إنه يوم مختلف، إنه يوم مميز".



ثم فتح علبة المجواهرات الذي يوجد بداخلها خاتم موجهه لـ "دي ليو" التي تجلس في صالة المشاهدين في المجلس "أتحدث إلى سيدة تجلس بالمعرض لأقول: إليسا، هل تتزوجني؟".



حاز تصرف النائب على إعجاب البعض واستغراب الآخرين، فبعد لحظات، اندلعت الهتافات من زملاء السيد دي مورو، الذين قفزوا واقفين للتصفيق واحتضان النائب بحرارة، لكن روبرتو فيكو، رئيس الغرفة لم يعجبه تصرف السياسي. قال: "النائب دي مورو، أنا أفهمك ولكن ليس من المناسب استخدام المجلس لهذا الغرض".



ليرد السياسي إن اقتراحه البرلمان أمر منطقي لأنها قريبة مني شخصيًا وسياسيًا، وكانت معي طوال مسيرتي السياسية، ومع ذلك، طلبت النائب ستيفانيا بيزوباني الكلمة لتهنئة الزوجين، أما عن العروس فكان جواب "دي ليو" هو "نعم أوافقك على طلبك".



