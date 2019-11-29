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فن

ظهور خاص.. درة تشعل ليالي القاهرة السينمائي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
قسم الفن
تألقت الفنانة التونسية درة خلال فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تتواصل فعالياته حاليا بدار الأوبرا بحضور فني وإعلامي بارز.

وخطفت درة الأنظار بظهورها الخاص والمميز خلال بعض أيام المهرجان، فأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتألقها وجمالها وفن اختيارها القطع التي تليق على جسدها.

ورغم أن درة عادة ما تتعرض لهجوم من بعض رواد مواقع التواصل، فإن الجميع أجمع على جمالها وستايلها في ليالي المهرجان السينمائي العريق.

ونرصد أبرز صور درة في بعض فعاليات القاهرة السينمائي الذي تختتم فعالياته وتوزع جوائزه مساء اليوم الجمعة بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.

يذكر أن آخر أعمال درة الفنية، مسلسل "بلا دليل" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتم تكريمها عن دورها فيه مؤخرا من إحدى مؤسسات الروتاري.
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