تراجع جديد.. أسعار النفط اليوم الجمعة

تراجعت أسعار النفط اليوم وسط تداول بطيء في الوقت الذي ينتظر المستثمرون اجتماع منظمة أوبك وحلفائها الأسبوع القادم.



كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 28 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 63.59 دولار للبرميل.



وانخفضت عقود غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3% إلى 57.97 دولار للبرميل.



وتراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنقضي، في حين ارتفعت منصات الغاز الطبيعي، وأظهرت بيانات صادرة اليوم عن تراجع منصات التنقيب عن النفط الأمريكي بمقدار 3 منصات خلال الأسبوع الذي انتهى أمس لتسجل 668 منصة.



في حين ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار منصتين لتصل إلى 131 منصة، وبحلول الساعة 8:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنسبة 0.2% إلى 64.11 دولار للبرميل.