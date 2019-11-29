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فن

بعد بكائها.. لينا أحمد الفيشاوي تنشر صورا جديدة.. وهذه قصة خلافها مع والدها

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:44 ص
قسم الفن
نشرت لينا أحمد الفيشاوي صورا جديدة عبر حسابها في سناب شات، وهي الصور الأولى لها بعد إلغاء إحدى المحاكم قرار منعها من السفر.

كانت لينا أحمد الفيشاوي نشرت صورة لها وهي تبكي، وهو البكاء الذي بررته ابنة الفنان بمعرفتها قرار المحكمة إلغاء قرار منعها من السفر ووضع والدتها على ترقب الوصول بالمطار.


كان الخلاف بين لينا ووالدتها وأحمد الفيشاوي انتهى بقبول محكمة أسرة الخليفة التظلم المقدم من هند الحناوي والدة لينا أحمد الفيشاوي على قرار منعها من السفر، ووضعها على قوائم ترقب الوصول.


هذا القرار جاء لان الفنان احمد الفيشاوى والد لينا اقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوى ، لتدرس في لندن واتهم أحمد الفيشاوي طليقتة بالإهمال في رعاية ابنتهما.

وسرعان ما قامت لينا بالتعليق على الحكم من خلال خاصية القصص القصيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، حيث ظهرت وهى فى حالة من البكاء الشديد، وأكدت من خلاله على أن قرار منعها من السفر قد تم إلغاؤه، وأنها ستعود إلى مصر قريبًا، حيث قالت: "لا أستطيع منع نفسي من البكاء كثيرًا".

تابعت: "قرار منعي من السفر تم إلغاؤه، وأستطيع العودة إلى بلدي الآن وزيارة عائلتي".
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