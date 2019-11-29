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أخبار البلد

الوزراء يوضح حقيقة رفض استقبال أطفال تحت سن 6 سنوات بمستشفيات الحميات

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:41 ص
أطفال مستشفيات مصر
أطفال مستشفيات مصر
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محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفض بعض مستشفيات الحميات بالمحافظات استقبال حالات الأطفال تحت سن 6 سنوات.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض أي مستشفى حميات استقبال حالات الأطفال تحت سن 6 سنوات، مُوضحةً أن جميع مستشفيات الحميات مفتوحة لاستقبال حالات الأطفال كافة، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وفي حالة وجود حالات مصابة بأمراض أخرى خلاف "الحمى" يتم تحويلها مباشرةً للمستشفيات المتخصصة.

وفي إطار حرص الدولة على صحة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية، فقد تم وضع خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وإحلال وتجديد أَسرة المرضى بمستشفيات الحميات بجميع المحافظات، حيث تم إضافة عدد "1035"سريرًا بمشتملاته بـ 24 مستشفى حميات على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تدريب 750 طبيبًا، و750 من التمريض والفنيين على بروتوكولات إرشادية إكلينيكية لأمراض الحميات بـ10 محافظات، وكذلك الانتهاء أيضًا من تدريب 300 طبيب و300 من أطقم التمريض والفنيين على العناية المركزة ورعاية الحالات الحرجة بمستشفيات الحميات، ومناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي بوحدات الكبد، والتدريب على الوسائل الحديثة في التشخيص والتعامل مع أمراض الحميات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
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