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أخبار البلد

سعفان يصدر قرارات نقل وندب وتكليف لـ17 قيادة بالقوى العاملة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، 17 قرارًا بنقل وندب وتكليف، لكل من خالد أبو بكر علي مدير مديرية القوي العاملة بالغربية ، لشغل رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة بالوزارة ، وفتحي دسوقي من مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية ، لمدير مديرية القوي العاملة بالغربية ، محمد طلعت عبد النبي ، مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة ، لمدير مديرية القوي العاملة ببني سويف.

وصابر عبد الرحمن علي كبير باحثين بالإدارة العامة للشئون المالية بالديوان، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية ، وأمال لبيب السعيد مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ، للقيام بعمل رئس الإدارة المركزية للموارد البشرية .

كما شملت القرارات عرفان علي شافعي قائم بعمل مدير مديرية القوي العاملة ببني سويف ، للقيام بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالفيوم ، ووليد عبد الرحمن مدير مديرية القوي العاملة بالفيوم ، للقيام بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالمنيا ، والسيد محمد عبد الرحمن قائم بعمل وكيل مديرية القوي العاملة بالدقهلية ، للقيام بعمل مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، وأحمد نظمي مدير عام الإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات بديوان عام الوزارة ، للقيام بعمل مدير مديرية القوي العاملة بكفر الشيخ، وهلال مأمون باحث أول بالإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات، للقيام بعمل مدير عام الإدارة .

وامتدت القرارات لتشمل أحمد علي أحمد باحث أول بالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، للقيام بعمل وكيل مديرية القوي العاملة بالدقهلية ، وأحمد محمد حسين كبير باحثين بالديوان ، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لمتابعة تنفيذ التكليفات، وصبحي جرجس ملك مدير إدارة علاقات العمل بمديرية القوي العاملة بالإسكندرية ، للقيام بعمل وكيل المديرية ، وأحمد عبد الهادي مدير مكتب تفتيش عمل العاشر من رمضان ، للقيام بعمل وكيل مديرية القوي العاملة بالشرقية ، مدحت عصام الدين أحمد الغمراوى، قائم بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالمنيا ، للقيام بعمل مدير القوي العاملة بالشرقية .

كما شملت القرارات محمد طه صالح قائم بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية ، للقيام بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية ، وإيمان عبد الغني جابر قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة ، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات .



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