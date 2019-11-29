بعد يوم من طرحها.. عامل إيه في حياتك لـ مريم عامر منيب تحقق مليون مشاهدة

طرحت مريم، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "عامل إيه في حياتك".





وحققت الأغنية نجاحا كبيرا؛ حيث تخطت حاجز المليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها عبر القناة الرسمية لشركة الإنتاج على موقع "يوتيوب".





والأغنية عبارة عن حوار تخيلي بين الأب الراحل وابنته، إذ جمعت كلماتها مقاطع لصوت عامر منيب، من أغنيته الأصلية "عامل ايه فـ حياتك" مع إضافة ردود لمريم.





النسخة الجديدة من الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، ومكساج: هاني محروس، وإخراج خالد الشوربجي.



