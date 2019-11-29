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منوعات

لها 260 ابنا وحفيدا.. تعرف على أقدم معمرة أمريكية بعد وفاتها | فيديو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:36 م
أقدم معمرة أمريكية
أقدم معمرة أمريكية
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أماني إبراهيم
توفيت أكبر امرأة تعيش في الولايات المتحدة، عن عمر يناهز 114 عاما، وكانت قد عاشت معظم حياتها في هارلم، بنيويورك.

ولدت المعمرة الأمريكية وتدعى إيليليا مورفي بعد عامين من وصول الأخوين رايت إلى السماء وقبل سبع سنوات من غرق سفينة التيتانيك، فقد ولدت في جريفتون بولاية نورث كارولينا جنوب جرينفيل عام 1905، وتنتمي لحركة نهضة هارلم للأمريكيين السود، وانتقلت للحياة في شارلوت منذ منتصف الخمسينات، وفقا لـ WNBC .

أكد سن المعمرة الأمريكية عدد من الباحثين في الشيخوخة في جورجيا، وتابعين لمجموعة أبحاث علم الشيخوخة.

تمتعت أقدم معمرة بالولايات المتحدة بعائلتها الضخمة، فهي أم لـ 12 ابنا وابنة، و48 حفيدا وأكثر من 200 شخص من أبناء أحفادها.

بعد وفاتها، تم اختيار هيستر فورد من كارولاينا الشمالية بأنها أقدم معمرة أمريكية حاليا حيث ولدت أيضا في عام 1905، أما أقدم شخص بالعالم فهي سيدة يابانية تدعى كين تاناكا وعمرها 116 عاما.

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