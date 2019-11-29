النجم الساحلي يحذر جماهيره قبل ساعات من موقعة الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا

حذر نادي النجم الساحلي جماهيره من إشعال الشماريخ، والألعاب النارية، خلال مباراة اليوم، أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



ونشر النجم الساحلي بيانا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل «فيسبوك»، حذر فيه جماهيره من استخدام الألعاب النارية، قائلا: "نطلب من جمهورنا عدم استخدام الشماريخ والألعاب النارية، لأن اللوائح الجديدة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تمنع استعمالها".



وأضاف البيان: "ينتج عن اشعال أي نوع من أنواع الشماريخ إيقاف المباراة في مرة أولى، ثم الإيقاف النهائي في المرة الثانية، مع تسليط غرامة مالية كبيرة".



واختتم البيان: "نرجو تفهمكم ونتتظر تشجيعكم للفريق".



يذكر أن قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.



خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.



خط الوسط: حسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.



خط الهجوم: جونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو ومروان محسن ووليد أزارو.