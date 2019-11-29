ماسك النعومة والنضارة بمكونات من مطبخك

تعاني الكثير من الفتيات والنساء من فقدان نضارة البشرة وجمالها، ويمكن استعادة هذا الجمال من خلال الاعتناء بالبشرة بالطريقة الصحيحة واستخدام ماسكات طبيعية مخصصة لذلك تتناسب مع نوع البشرة.



يساعد العسل في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجلد، وكذلك الكركم جنبا إلى جنب مع العسل، بالإضافة إلى ماء الورد الذي يغذي الجلد ويساعد على التخلص من الجلد الرقيق، كما أن ماء الورد له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات .



قدم موقع "boldsky" طريقة عمل ماسك طبيعي قادر على تنعيم البشرة ومنها نضارة فائقة.



مكونات ماسك النعومة والنضارة :

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

رشة كبيرة من الكركم



طريقة عمل ماسك النعومة والنضارة:

خذي جميع المكونات في وعاء واخلطيه جيدًا للحصول على عجينة سميكة.

ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. اشطفيه باستخدام الماء البارد.