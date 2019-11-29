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رياضة

فريق يد 2002 بالأهلي يلتقي الزمالك في بطولة الدوري

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة اليد مواليد 2002 بالنادي الأهلي اليوم الجمعة مع فريق الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بها، ومواصلة الانتصارات والعروض القوية، خاصة بعد الفوز الذي حققه أمس الخميس على سبورتنج بنتيجة 27-26.

ويعقد خالد عبدالفتاح مدرب الفريق محاضرة فنية للاعبين قبل اللقاء؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة المباراة من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
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