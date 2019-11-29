يحيى يوسف: جاهزون بقوة للقاء الزمالك

أكد يحيى يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي جاهزية الفريق ــ وبقوة ــ لخوض مباراة الزمالك التي تقام اليوم الجمعة في بطولة الدوري.



وأوضح أن الجهاز الفني كان حريصا خلال الأيام الماضية على دراسة المنافس، وخاض تدريبات مكثفة شهدت تركيزا كبيرا على نقاط القوة والضعف وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.



وأشار يحيي يوسف إلى أن ثقة الجهاز الفني في قدرات اللاعبين كبيرة في تحقيق الفوز علي الزمالك، وتقديم عرض قوي يليق بروح الفانلة الحمراء التي لا تقبل الخسارة، خاصة أن الخبرات كبيرة وحماس شديد لدى لاعبي الأهلي.



ويخوض الفريق الأحمر مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام فريق الزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 اكتوبر، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية في البطولة.



وتأتي مباراة الزمالك بعد فوز الأهلي أمس الخميس على فريق سبورتنج بنتيجة 23-19 بالإسكندرية.



وكان فريق الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا في أحد الفنادق القريبة من صالة 6 أكتوبر، فور عودته من الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الزمالك.

