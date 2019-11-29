الأعلى للإعلام يستعد لعقد الدورة 30 لـ الإعلاميين الأفارقة

يستعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعقد الدورة رقم ٣٠ للإذاعيين الأفارقة التى ينظمها المجلس ووزارة الخارجية.



ووصل الإعلاميون الأفارقة إلى القاهرة لحضور الدورة الأساسية رقم ٣٠ للإذاعيين الأفارقة للدول الناطقة باللغة الفرنسية والتي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.



ويشارك في الدورة إعلاميون من ١٢ دولة هي ( بنين- بوركينا فاسو -الكونغو الديمقراطية-الجابون-غينيا كوناكرى- مدغشقر- موريتانيا- مالى - النيجر- تشاد- توجو -جزر القمر.



وتبدأ فعاليات الدورة يوم الأحد المقبل ٢٠١٩/١٢/١ على أن تنتهى الخميس ٢٠٢٠/١/٩.



وكان وفد دولة الكونغو الديمقراطية أول الوفود التى وصلت إلى مطار القاهرة الدولي تلاه وفد دولة الجابون ووفد دولة غينيا كوناكرى وكان في استقبالهما مسئولي العلاقات العامة بأكاديمية تدريب الإعلاميين الأفارقة، ويتوالى وصول الوفود خلال الساعات المقبلة للمشاركة في فعاليات الدورة التي تستمر لمدة ستة أسابيع.