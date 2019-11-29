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أخبار العالم

بعد مقتل عشرات المتظاهرين.. السيستاني يحذر من عودة العراق إلى الديكتاتورية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:23 م
علي السيستاني
علي السيستاني
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شيماء مصطفى
أكد المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح، منددا بالهجمات التي حدثت على المحتجين.

ووفقًا لـ السومرية نيوز العراقية، قال ممثل المرجع الديني أحمد الصافي نيابة عنه، إن السيستاني يحث المتظاهرين على الحفاظ على سلمية الحراك والابتعاد عن العنف، مشيرا إلى أن تأخر الاستجابة لمطالبهم سيكلف البلاد ثمنا باهظا.

ودعا السيستاني المحتجين لتمييز صفوفهم وطرد المندسين من المظاهرات وعدم إحراق الممتلكات العامة.

ووجه السيستاني رسالة إلى مجلس النواب، قائلا إنه مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته في شأن الحكومة التي انبثقت عنه، كما أنه مطالب بالإسراع بإقرار حزمة التشريعات الانتخابية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وحذر المرجع الديني، من نشر الفوضى والاقتتال الداخلي وعودة الدكتاتورية من خلال ما يخطط له الأعداء وأدواتهم، مشددا على ضرورة تعاون الجميع لتفويت الفرصة على المخربين.

وشهدت مدن عدة في العراق في اليومين الماضيين، أعمال عنف وفوضى وإطلاق نار من قبل قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
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