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مرأة

بمكونات غير متوقعة.. وصفة طبيعية لتقوية الشعر الدهني

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:46 م
بمكونات غير متوقعة..
بمكونات غير متوقعة.. وصفة طبيعية لتقوية الشعر الدهني
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حياة عبد العزيز
تعاني صاحبات الشعر الدهني من ضعف في فروة الرأس، والقشرة الزائدة، تعرفى على تلك الوصفة السحرية لتقوية الشعر الدهني من خلال برنامج هي وبس مع رضوى الشربيني.

مكونات الوصفة:

- ملعقة نشا
- ملعقة كاكاو
- فرشاة مكياج
- ملعقة زيتون


طريقة التحضير:

- تخلط كل المكونات السابقة حتى تتجانس.

- يفرد الخليط على جذور الشعر بالكامل.

- يترك الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة.

- يشطف الشعر بالماء الفاتر مع الشامبو المناسب.

- تكرر الوصفة أسبوعيًا.
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