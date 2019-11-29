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مسعود: محور 30 يونيو سيساهم في ربط سيناء بالوادي..فيديو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:42 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة المصرية هو تنمية سيناء مؤكدا أن مساحة سيناء كبيرة وتصل إلى نحو 60 ألف كيلو متر.

وأضاف عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى أن الموارد المعدنية تعد من أهم الموارد في سيناء مشيرا إلى أنه يجب تنميتها بالشكل الأمثل.

وتابع عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف أن تنمية سيناء يمكن أن تحدث نقلة نوعية لمصر بأكملها عن طريق المشروعات التي تم افتتاحها مؤخرا .

وأشار عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف أن محور 30 يونيو يمثل أهمية كبيرة لتسهيل حركة التجارة والنقل.

وقال عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف أن الأنفاق التي تم افتتاحها ستساهم بشكل كبير في ربط سيناء بالوادي.
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