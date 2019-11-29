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أخبار العالم

إصابة ضابط وجنديين في انفجار شرقي العراق

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:54 م
انفجار شرقي العراق
انفجار شرقي العراق
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أ ش أ
أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة، عن إصابة ضابط وجنديين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى الواقعة شرقي البلاد.

وأفاد المصدر العراقي ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن العبوة الناسفة التي كانت مزروعة في أحد البساتين الواقعة في قرية المخيسة بناحية ابي صيدا في محافظة ديالى انفجرت لدى مرور دورية تابعة للجيش العراقي، مما أسفر عن إصابة ضابط وجنديين بجروح متفاوتة".

وأشار إلى أن القوات الأمنية قامت بفرض طوق أمني حول مكان الحادث، ونقل جميع المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم لهم.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسئوليتها عن هذا الحادث الذي يتزامن مع انطلاق مظاهرات احتجاجية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلا عن المطالبة بإجراء إصلاحات في كافة أنحاء البلاد.
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