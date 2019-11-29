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توك شو

كان بيتكسف يكلم الناس.. عبير صبري تتحدث عن هيثم أحمد زكي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:49 م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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توك شو
قالت الفنانة عبير صبري، إنها تأثرت بوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، موضحة أن هيثم كان محبوبًا من اصدقائه. 

وأضافت عبير صبري، خلال حوارها ببرنامج «أسرار النجوم» المذاع على « نجوم إف إم» تقديم الإعلامية إنجى على، أن الوسط الفنى قاسي، ولا يوجد به دعم.

وأشارت عبير صبري، إلى أن الشلل فقط هى من تدعم بعض فى الوسط الفنى.

وأوضحت عبير صبري، أن هيثم أحمد زكى كان موهوب، وهو ابن العبقري أحمد زكي رمز من رموز السينما.

وأكدت عبير صبري، أن هيثم أحمد زكى كان خجولا وكان منطويًا، " وكان بيتكسف يكلم الناس" .

وتوفي هيثم أحمد زكي داخل شقته بمدينة الشيخ زايد بعد العثور على جثمانه وأفاد التقرير الطبي الأولي، بأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

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