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فن

الحمد لله إني مصري.. رسائل بين خالد النبوي وجمهوره بسبب ممالك النار

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:56 م
خالد النبوي
خالد النبوي
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شروق ابراهيم
تلقى الفنان خالد النبوي إشادات بأدائه لشخصية طومان باي في مسلسل "ممالك النار" الذي يعرض على شاشة "ام . بي . سي"، من خلال عدد من التغريدات من متابعيه بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وجاءت أبرز التعليقات: "طول عُمرك ممثل مميز وموهوب وراقي وفي مكان لوحدك كده بعيد عن أي حد، بالتوفيق، العالمي خالد النبوي أفضل ممثل في الوطن العربي، الحمدلله على نعمة إن حضرتك مصري مننا ورمز بنفتخر بيه فى العالم شكرا".

ورد خالد النبوي على تعليقات جمهوره برسائل امتنان وتقدير معلقا: "الحمد الله اني مصري منكم و طول عمري براهن عليكم لانكم جمهور رائع".

وبدأ عرض مسلسل "ممالك النار" يوم 17 نوفمبر الجارى، وهو العمل الأضخم إنتاجا فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، إذ بلغت ميزانيته 40 مليون دولار وتم تصوير أحداثه بالكامل فى تونس.

"ممالك النار" تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج البريطانى بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذى حكم الدولة العثمانية فى الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التى قامت بها قوات الانكشارية فى حق أهل مصر والشام.
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