تهنئة مثيرة للجدل.. ميلانيا ترامب تتعرض لهجوم شديد

تعرضت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية «ميلانيا ترامب» للانتقاد الشديد بعدما تمنت "عيد شكر سعيد" للجنود الأمريكيين خارج البلاد في خطابها لهذه المناسبة، وهو ما يبدو شيئًا عاديًا للوهلة الأولى.



لكن المواطنين الأمريكيين لم يعجبهم الأمر واعترضوا قائلين "لماذا تهنئين الجنود في الخارج فقط وليس من في الداخل أيضًا"، في إشارة منهم إلى أن الجنود يحمون وطنهم في الداخل ويستحقون منها الثناء.



وتوالى عليها الهجوم الشديد في التغريدات حيث أشار المغردون إلى أنها دائمًا ما أثارت الجدل بسبب إلقاء جمل في غير موضعها منذ تولي زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم.



بدأت ميلانيا ترامب خطابًا لها من قبل بنصيحة للأطفال للتوقف عن تناول المخدرات لأنها تضر بصحتهم، وهو ما اعتبره البعض أسلوبا غير مناسب لبدء خطاب رسمي، وسخروا منها بأنها منتشية.



على الرغم من الهتاف والتهليل الذي قوبلت به ميلانيا عند صعودها على خشبة المسرح لإلقاء خطاب إلا أنه بمجرد أن بدأت خطابها حتى تعرضت للنقد الشديد داخل المكان وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وأيد البعض السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية مدافعين عنها قائلين إن "ميلانيا تستحق "الهتاف والتأييد" ولا داعي لكل هذا الهجوم والنقد الذي تتعرض له باستمرار.