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مرأة

طريقة عمل بطاطس مشوية بالجبنة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:56 م
طريقة عمل بطاطس مشوية
طريقة عمل بطاطس مشوية بالجبنة
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل بطاطس مشوية بالجبنة بخطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بطاطس مشوية بالجبنة
بطاطس قاورمة مسلوقة
جبنة مبشورة
زيت زيتون
ثوم مفروم
بابريكا
بقدونس
مفروم

طريقة عمل بطاطس مشوية بالجبنة
* تقطع البطاطس نصفين وتتبل بملح وفلفل وبابريكا وزيت زيتون وثوم مفروم
* تشوح على النار لتأخذ لونا وتوضع في صينية فرن ويرش عليها البقدونس والجبنة المبشورة
* تدخل فرنا ساخنا حتى تذوب الجبنة وتقدم ساخنة
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