إقامة حدائق ماليزية في جامعة الأزهر

نظمت جامعة الأزهر، يوما في حب جامعة الأزهر، بالتعاون مع السفارة الماليزية، واتفقت الجامعة مع السفارة الماليزية ، على وضع النبتة الأولي لإقامة حدائق ماليزية في رحاب جامعة الأزهر.



وحددت الجامعة، المناطق التي تم عمل دراسة لتوطين الحدائق بها من خلال خبراء اللجنة: الدكتور علي البيلي – رئيس قسم التخطيط العمراني، بكلية الهندسة للبنات، والدكتور الجندي شاكر الجندي – رئيس قسم العمارة، بكلية الهندسة للبنات، والمهندس / أحمد العربي – مدير إدارة الحدائق بالجامعة، وشام علي – مسئولة ومقررة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وشملت المناطق التي سيتم عمل حدائق بها (كلية الصيدلة – بنين . كلية الهندسة – بنات – معهد القلب)



تم عمل حملات تنظيف للمناطق المستهدفة شارك في حملة النظافة، بالإضافة إلى زيارة لمعهد القلب وتوزيع الأزهار والوورد على المرضى.



ويعد هذا اللقاء تطبيقا لاهداف التنمية المستدامة من الهدف التاسع حتي السابع عشر وخاصة في الشراكة العالمية من العالمية من أجل تحقي التنمية المستدامة.



كما تم تنظيم ندوة جميع أوجه التعاون بين الجامعة وماليزيا وخاصة في نطاق ريادة الأعمال والابتكارات، وشارك في الندولة: وزارة القوي العاملة. وزارة الشباب والرياضة. صندوق مكافة الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

