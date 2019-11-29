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أخبار العالم

قبل أسبوعين من حل الكنيست.. أزمة الحكومة الإسرائيلية بلا نهاية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:53 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أخذ رئيس الكنيست، يولى ادلشتاين، على عاتقه التوسط بين الليكود والازرق، لكنه لم يتوقع أن تكون الفجوات صعبة على التسوية إلى هذا الحد، وقال زعيم حزب يسرائيل بيتينوا، أفيجدور ليبرمان: إنه "لن يحيد عن مواقفه الأساسية" وأضاف أنه لن ينضم لحكومة ضيقة بقيادة نتنياهو لانه "يخضع فقط للحريديم، ولكن رئيس الحكومة يؤكد أنه غير مسئول عن هذه الأزمة، ملقيا باللوم في ذلك على يائير لبيد.

تبقى أسبوعان فقط على تفكيك الكنست، وعلى الرغم من المباحثات التى قام بها رئيس الكنيست، لتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو وجانتس في ذلك، إلى أن المنظومة السياسية الإسرائيلية ليس لديها أي أمل في حدوث نتائج مفاجئة.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن تحالف كاحول لفان يرفضون بشكل قاطع الجلوس مع نتنياهو طالما لا تزال توجه له اتهامات بالفساد وتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ، كما أن حزب الليكود يرفض التنازل عن التناوب على رئاسة الحكومة لحسابات متعددة أغلبها سياسية، وبعضها يتعلق بأزمة الثقة المتبادلة بين الأحزاب.

ومن جهته قال أفيجدو ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، إنه إذا كان نتنياهو ليده الاستعداد للتنازل والتحرك نحو حزب إسرائيل بيتنا، حينها كنا سنتمكن بالطبع من تشكيل حكومة مستقرة تعتمد على غالبية 63 عضوا فى الكنيست واضاف ليبرمان في معرض تعليقه على السيناريو الذي يبدو أن تحقيقه صعب حتى الآن: "نتنياهو ليس مستعد لذلك، هو يقدم يخضع فقط للحريديم.

وحدد ليبرمان الأسباب الرئيسية التي دفعته لرفض الدخول فى حكومة ضيقة بقيادة نتنياهو بمشاركة كتلة اليمين، وقال إن السبب الرئيسي لرفضنا الإنضمام للتحالف، وأنا اكرر من خلال الـ8 مقاعد الخاصة بنا والتى تمكننا من من تشكيل ائتلاف مستقر من 63 مقعدا، أن نتنياهو باع كل شئ لأرييه درعي وياكوف ليتسمان وجيفنى، ولا يمكنني الإنضمام لهذا الائتلاف، نتنياهو ليس مستعدا لدعمنا والضغط على الحريديم.
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