كيم يونج يختبر منصة إطلاق صواريخ من العيار الثقيل.. شاهد

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو عن قيام رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون باختبار منصة لإطلاق صواريخ من عيار ضخم.



وأشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أمس الخميس، على اختبار جديد لمنصة إطلاق صواريخ من عيار كبير جدا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.



ونشرت الوكالة صورا للزعيم الكوري الشمالي بمعطف غامق اللون ومبتسما، وهو يحضر هذا الاختبار وسط ترحيب الجنود به. وفي صورة أخرى تظهر إحدى القذيفتين بعد إطلاقها في السماء ولهب النار المنطلق من منصة الإطلاق ذات الفوهات المتعددة المثبتة على شاحنة ضخمة.



وأوضحت الوكالة أن كيم أكد على ضرورة "تطوير الكثير من الأسلحة والمعدات ذات الأداء القوي من أجل الجيش هذه السنة".



وكانت كوريا الجنوبية أعلنت أن بيونج يانج أطلقت الخميس "قذيفتين لم تحدد طبيعتهما"، وجاء إطلاق القذيفتين في الوقت الذي دخلت فيه المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج حول البرنامج النووي الكوري الشمالي، في مأزق.

