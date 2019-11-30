التعليم العالي في أسبوع.. مرحلة جديدة لمشروع تعزيز الحياة الصحية للمراهقين وذوي الاحتياجات.. وعبد الغفار: تكليفات رئاسية بإنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة

وزير التعليم العالي يهنئ طالبا فاز بالمركز الأول ببطولة العالم للقوى البدنية

وزير التعليم العالي:

نحتاج لتشجيع البحث العلمي بالجامعات وتعظيم دوره في خدمة المجتمع

ضرورة تبادل الخبرات الإفريقية في مجال الفضاء





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها عقد اجتماعات بين الوزارة وجولات بالجامعة اليابانية.





حيث عقد اللجنة الوطنية المصرية ورشة عمل للطلاب وأولياء الأمور بالمدارس المنتسبة لليونسكو، برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، خلال الفترة من 26 وحتى 28 نوفمبر الجاري، وذلك لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز الحياة الصحية السليمة للطلبة وبصفة خاصة المراهقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمساواة بين الجنسين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".





وحضر افتتاح المرحلة الثانية د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بمشاركة د. هدى بشير عميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية، ود. ممدوح وهبة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصحة المراهقين.





ويهدف المشروع إلى الترويج للتنمية المستدامة، من خلال الشراكات بين الجهات المعنية والمعلمين من أجل تزويد الطلاب بمعارف وأنماط السلوك الصحي؛ لتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعديل سلوك المراهقين واتجاهاتهم فيما يتعلق بصحتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة؛ بهدف التأثير في معلوماتهم واتجاهاتهم وممارساتهم فيما يتعلق بالصحة، بالإضافة إلى تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي من أجل سلوكيات صحية الطلاب.





كما عقد د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا الأربعاء، مع د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ومجموعة من المسئولين عن الفضاء ببعض الدول الإفريقية، وذلك بمقر الوزارة.





وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية التعاون المصري الإفريقي في مجال الفضاء، والذي سينعكس على تنمية القارة الإفريقية في شتى المجالات العلمية والاقتصادية ومواجهة التحديات من أجل توفير حياة معيشية جيدة للشعوب الإفريقية، مشيرًا إلى مشاركته الأخيرة في مؤتمر التيكاد بالعاصمة اليابانية طوكيو، والذي طرح أهداف وخطط التعاون المصري الإفريقي في مجال الفضاء تحقيقًا للتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.





وأوضح عبد الغفار أن مصر ملتزمة بدعم وكالة الفضاء الإفريقية من أجل تحقيق أهداف الوكالة وحماية الأقمار الصناعية لدول القارة، واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الاصطناعية وتغطية القارة بالكامل.





وفي سياق اخر عقد مجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد اجتماعا برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. شوقى زكى سبع رئيس المعهد، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية قطاع البحث العلمى فى طرح الرؤى والأفكار وتقديم الابتكارات ونشر مظلة من الوعى العلمى فى المجتمع، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمي والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشددا على أهمية مشاركة البحث العلمى فى التصدى للتحديات التى تواجه الدولة خلال المرحلة القادمة، مضيفا ضرورة تشجيع الأبحاث العلمية بالجامعات، والمراكز والمعاهد، والهيئات البحثية، وتعظيم البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع.





ومن جانبه أوضح د. شوقى زكي سبع آخر مستجدات تشغيل سفينتي الأبحاث العلمية (سلسبيل، واليرموك)، كما استعرض الخطة البحثية للمعهد لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠، موضحا أن الخطة تتوافق مع أولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسية للخطة تشمل إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة لها مكانة دولية من خلال تهيئة بيئة داعمة للابتكار بما يخدم احتياجات تنمية المجتمع، وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا، والمحافظة على المسطحات المائية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة للثروة السمكية.





وترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الاثنين، اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة، بحضور الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزاراتى التعليم العالي والإسكان، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية.





وأشاد الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية بجهود أعضاء اللجنة في تنفيذ المشروعات التنموية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.





وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري برئاســـــة د. خـالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم، بحضور د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.





وجه د. خالد عبد الغفار الشكر للسادة رؤساء الجامعات لنجاح إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، والتنظيم الجيد للعملية الانتخابية حتى خروجها بصورة مشرفة، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للطلاب الناجحين في الانتخابات، داعيا رؤساء الجامعات بعقد لقاءات دورية مع أعضاء الاتحادات الطلابية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم.





كما قدم د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة للطالب أمير محمد سيد عبده، المقيد بقسم الميكانيكا كلية الهندسة جامعة قناة السويس؛ وذلك بمناسبة الإنجاز الرياضي الذي حققه هذا العام خلال مشاركته ممثلا للمنتخب الوطني المصري في بطولة العالم للقوى البدنية والتى أقيمت في فنلندا خلال شهر نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من ٤٠ دولة.



