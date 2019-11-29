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أخبار العالم

عدوانية نتنياهو تدفع الفلسطينيين لتأجيل تظاهراتهم قرب السياج العازل

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:52 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت اللجنة الوطنية العليا المنظمة لمسيرات العودة وفك الحصار الفلسطينية، أنه لن يتم تنظيم مظاهرات قرب حدود قطاع غزة هذا الأسبوع وأنه سيتم تأجيلها إلى الجمعة المقبلة.

وأكدت اللجنة أن سبب تأجيل المظاهرات للأسبوع الثالث على التوالى، لا يرتبط بالمحادثات الجارية بين إسرائيل وحماس بخصوص إجراء اتفاقية تهدئة طويلة الأمد بينهما، حسب موقع "ماكو " الإسرائيلي.

وأشارت اللجنة أن السبب الرئيسي وراء تأجيل المظاهرات هو الظروف الأمنية القاسية وزيادة عدوانية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تهديده بالرد على أى هجوم على قطاع غزة وذلك دفاعا عن نفسه في ظل الاتهامات الموجهة إليه بالفساد.


وعلي الجانب الآخر أمر وزير الدفاع الاسرائيلي نفتالي بينيت الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لقرار منع إطلاق سراح أفراد التنظيمات الفلسطينية، بغض النظر عن الفصيل الذي ينتمون إليه.


وأكد بينيت على أن السياسة الجديدة سيتم طرحها قريبًا في مجلس الوزراء السياسي-الأمني "كجزء من عملية الردع الأوسع" ، وستدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء.

وكانت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية قد أشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تبحث إنشاء 5 مشروعات بالقرب من قطاع غزة، هدفها رفع مستوى الحياة المعيشية لمواطني القطاع من أجل ثنيهم عن مهاجمة الأهداف الإسرائيلية.
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