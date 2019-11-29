لصحة الطفل.. 3 أطعمة يجب تناولها لمرضى الربو.. تعرف عليها

يعاني الكثير من الأطفال من مشاكل في الجهاز التنفسي أبرزها الربو، فتعرف على الأطعمة الصحية التي تساعد على الشفاء وتعزيز صحة الجهاز التنفسي لدى الطفل، فتعرف عليها وفقًا لموقع "boldsky".



الأطعمة الصحية لمرضى الربو لدى الأطفال:



الموز



الموز يقلل من الصفير لدى الأطفال المصابين بالربو بسبب غني بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم في الفاكهة، ووفقًا للأبحاث فإن فوائد الموز ملحوظة لمصابين الربو من الأطفال.



فيتامين أ



يعاني الكثير من الأطفال بمرض الربو حيث يحدث انخفاض في التنفس دون إشارة، وجدت الأبحاث أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل الجزر والقرنبيط والبطاطا والخضار الورقية يساعد من الشفاء من الربو ويعزز من صحة الجهاز التنفسي.



فيتامين د



تشمل المصادر الغذائية لفيتامين (د) الحليب وعصير البرتقال والسلمون والبيض، مما قد يقلل من عدد نوبات الربو لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 عامًا، ومن المعروف أن فيتامين (د) يقلل من التهابات الجهاز التنفسي العلوي ويحسن وظائف الرئة لدى الأطفال والبالغين المصابين بالربو.

