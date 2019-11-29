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تعليم

هندسة بنات تشارك الوافدات وأزهريون على المنهج في تنظيف حديقة الكلية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:54 م
هندسة بنات تشارك
هندسة بنات تشارك الوافدات وأزهريون على المنهج في تنظيف حديقة
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محمد شحتة
شارك عدد من طالبات كلية الهندسة بنات في تنظيف أفنية الكلية مع طالبات ماليزيا وإندونيسيا وفريق أزهريون على المنهج حيث قاموا بجمع القمامة ومخلفات الأشجار وذلك برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور محمود علواني عميد الكلية.

كما قام الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية بمشاركة الطلاب المصريين والوافدين في زراعة بعض الأشجار المثمرة في الحديقة المجاورة للكلية، مؤكدا أن مشاركته وغرسه لبعض الأشجار مثّل له موطن افتخار أعاد له ذكريات نشاطه الطلابي في الجامعة إبان تعلمه في كلية الهندسة.

وأشار إبراهيم إلى أن من قبلنا غرسوا الأشجار لنستظل بها ونأكل منها ونحن نغرس لينتفع بهذه الأشجار من بعدنا فتكون هذه رسالة الإسلام بأن يعم الخير الجميع دون التقيد بزمان أو مكان معبرا عن سعادته بمشاركة طالبات الكلية مع طالبات ماليزيا وإندونيسيا في تنظيف أفنية الكلية وإزالة الشوائب والأوراق المتناثرة في الطرقات ثم التقاط الصور التذكارية أمام لافتة الكلية .

وأوضح محمد ربيع منسق فريق أزهريون على المنهج - حسب بيان المركز الإعلامي للجامعة - إن حملة يوم النظافة من الإيمان (يوم في حب جامعة الأزهر) تضمنت عدة أنشطة  منها التنظيف وزراعة الأشجار وندوات توعوية لمكافحة الإدمان وبيان أضرار التدخين بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بمجلس الوزراء مشيرا إلى أن لجنة البيئة ساهمت بجهد كبير في تنظيم الندوات بكلية التجارة وتوفير الاحتياجات والمتطلبات اللازمة وهو ماساعد على إخراج اليوم بشكل متميز.

يذكر أن حملة يوم في حب جامعة الأزهر تم بالتعاون بين الطلاب الوافدين من ماليزيا وإندونيسيا وفريق أزهريون على المنهج بإشراف لجنة البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة.
هندسة بنات تشارك الوافدات وأزهريون على المنهج في تنظيف حديقة الكلية
هندسة بنات تشارك الوافدات وأزهريون على المنهج في تنظيف حديقة الكلية
هندسة بنات تشارك الوافدات وأزهريون على المنهج في تنظيف حديقة الكلية
هندسة بنات تشارك الوافدات وأزهريون على المنهج في تنظيف حديقة الكلية
هندسة بنات تشارك الوافدات وأزهريون على المنهج في تنظيف حديقة الكلية
هندسة بنات تشارك الوافدات وأزهريون على المنهج في تنظيف حديقة الكلية
هندسة بنات تشارك الوافدات وأزهريون على المنهج في تنظيف حديقة الكلية
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