شيرين رضا لـ صدى البلد: اتعذبت في فيلم الفيل الأزرق .. فيديو

عبّرت الفنانة شيرين رضا، عن سعادتها بنجاح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، وتحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.



وقالت شيرين رضا، في تصريح لـ"صدى البلد": «أنا لم اتوقع الإيرادات بالطبع، ولكني كنت متوقعة نجاح الجزء الثاني، لأني كنت أثق في حب الناس للفيلم والشخصيات، حيث كانوا يريدون أن يعلموا ما حدث للشخصيات التي كانت غنية ومليئة بالتفاصيل».



بينما قالت شيرين رضا عن شخصية ديجا: «أحببت شخصية ديجا كثيرًا، وأحببت كل تفاصيلها، لكنها أرهقتني كثيرًا، لقد تعذبت بسبب التاتوز، لقد استغرق رسم التاتو على جسدي ما يقرب من 13 ساعة ونصف».



وأضافت قائلة: «10 ساعات بعمله في المكتب وتاني يقوم قبل التصوير 3 ساعات ونصف ومشهد تاني قعدت 7 ساعات، وقعدت 5 ساعات عشان اعمل التاتو عشان البوستر».



كما أكدت الفنانة شيرين رضا، على أنها لن تتواجد في دراما الماراثون الرمضاني القادم 2020.



وأضافت، أنها ليس لديها أي مشاريع تقوم بقرائتها لدراما رمضان، ولكنها من الممكن أن تشارك في أعمال خارج الماراثون الرمضاني.



واختتمت حديثها قائلة: "القائمون على الصناعة يسعون إلى خلق مواسم درامية جديدة، وهو ما نشاهدها الآن علي شاشات التلفزيون، كما أنها حققت نجاحًا كبيرا لدى الجمهور لأن الجمهور يشاهد عمل أو اثنين بالكثير وهو ما يتيح له الحُكم على العمل بشكل جديد ويعطي العمل حقه لدى الجمهور بعيدًا عن زحمة دراما رمضان".

