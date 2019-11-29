في زيارتها لـ مجلس الشعب.. غادة والي: درع البرلمان وسام شرف أعتز به وأقدره



وخلال الزيارة التقت الدكتور علي عبدالعال وتم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي كما استعرضت والي أهم ملفات منصبها الجديد.



وقام الدكتور علي عبدالعال بتكريم غادة والي ومنحها درع مجلس النواب وهو ما اعتبرته والي وسام شرف تعتز به وتقدره وقالت أعتبر تكريم مجلس النواب ومنحي درع البرلمان وسام شرف أعتز به وهو من أرفع التكريمات التي تلقيتها في حياتي.



كما استقبلها وكيل البرلمان السيد الشريف والذي عبر عن سعادة نواب البرلمان بحصول والي علي منصب أممي رفيع يعكس مكانة مصر في العالم.



كما التقت والي بالدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الذي أثنى على تعاون وزيرة التضامن الاجتماعي واصطحبها في جولة داخل البرلمان والتقت بعدد من السادة النواب.



قامت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بزيارة مجلس النواب بالأمس لتقديم الشكر للبرلمان المصرى ورئيسه الدكتور علي عبدالعال ووكلاء المجلس والسادة النواب علي ما قدموه من مساندة على مدار السنوات الماضية وما قدموه من دعم لتقلدها المنصب الأممي الرفيع كوكيل للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى للمنظمة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة unodc.