في أول يوم عمل له.. محافظ القليوبية: المطالب الجماهيرية على رأس أولوياتى .. صور

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الجديد أن المطالب الجماهيرية تأتي على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة فضلا عن العمل لتحقيق إنجازات فعلية على الأرض والسعى لرضا المواطنين.



واشار الهجان خلال استلام مهام اول يوم عمل له اليوم انه حريص على القيام بجولات ميدانية لرصد حالة المواطن القليوبي ومعرفة جميع المطالب والمشاكل على الطبيعة لحلها فورا.



وأشار المحافظ إلى أنه سيولى ملف الصحة والنظافة اهتماما خاصا مطالبا وكيل وزارة الصحة إعداد خطة لتطوير أداء المنظومة الصحية وحل مشاكل المستشفيات الـ 5 المتوقفة بسبب التطوير ونقص الأطباء فى التخصصات النادرة.



وأمر المحافظ مسئولى الرى والزراعة بتنفيذ حملات لتطهير الترع والمصارف مشيرا إلى أنه سيخاطب مجلس الوزراء لتوفير ودعم المحافظة بالحفارات والشواكيش حيث تعانى المحافظة من عدم وجودها واستخدام اللوادر فى مواجهة البناء المخالف.



وكان الهجان قد إستقبل اليوم عددا من القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية وعلى رأسهم الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري عموم مديريات الخدمات ومديري عموم إدارات ديوان عام المحافظة.