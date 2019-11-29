بن سلمان في الإمارات.. نتائج زيارة ولي العهد السعودي.. تأكيد على متانة العلاقات.. خطة للتوسع في الشراكات مستقبلا.. و7 مبادرات للارتقاء بمصالح الشعبين

بن سلمان يدعو الامارات لتحل ضيف شرف على قمة مجموعة العشرين المقبلة

7 شراكات بين الاشقاء لتوسيع حجم العلاقات بن الدولتين





اسواق مالية بـ 720 مليار دولار



وأضاف محمد بن زايد أن اقتصادنا المشترك يحتل المرتبة السادسة عشرة عالميا ويمكننا أن نعمل ليصبح اقتصادنا معًا من أكبر 10 اقتصادات في العالم .. كما تتعدى استثماراتنا الخارجية حاليًا 250 مليار دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة وصناديقنا الاستثمارية تعد في المركز الأول عالميا، وسنرفع من استثماراتنا لنكون من أكبر عشر دول تستثمر عالميًا، وأسواقنا المالية تتعدى 720 مليار دولار ونسعى لأن نكون من أكبر عشر أسواق مالية عالميًا .



وأكد أن هذا النموذج الفريد من نوعه في التكامل لا يعود بالنفع فقط على الدولتين بل يقود قاطرة التعاون الخليجي ويقدم نموذجا استثنائيا للتعاون العربي - العربي ويضع البلدين في مكانة متميزة على خارطة التحالفات العالمية.



وأشار إلى أن العلاقات بين الإمارات والسعودية، ليست علاقات تاريخية واستراتيجية فحسب وإنما هي علاقات دم ومصير مشترك، وضع أسسها الراسخة الشيخ زايد وإخوانه ملوك المملكة، مضيفًا أن هذه العلاقات تعيش أزهى عصورها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وغيرها بفضل حكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإرادتهما.



تحول استراتيجي



وقال: لقد عملنا خلال السنوات الماضية على إحداث تحول استراتيجي نوعي في علاقاتنا الثنائية، وسنستمر في السير على هذا الطريق نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة لبلدينا وشعبينا .. ونتطلع لتحقيق مزيد من النمو والتطور للتعاون الاستراتيجي بين بلدينا وبما يعود بالفائدة على أمن واستقرار المنطقة .



علاقات متينة



من جانبه قال محمد بن سلمان إن عمق العلاقات بين البلدين انعكس بشكل جلي من خلال انسجام رؤية مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي مع الاستراتيجيات الوطنية للبلدين وتكامل " رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " و" رؤية الإمارات 2021 " اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين لشعبيهما الشقيقين وبناء الأمل وتعزيز التقدم في المنطقة .



عام الانجازات



وأشار إلى أن 2020 هو عام الانجازات الدولية .. فنحن على أعتاب احتضان فعاليات دولية كبيرة وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل .. فرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال عام 2020 واحتضان دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض إكسبو 2020 هما خير دليل على ما تحظيان به من مكانة دولية مرموقة.



وقدم الدعوة إلى دولة الإمارات لتحل ضيف شرف على قمة مجموعة العشرين المقبلة التي تتولى المملكة رئاستها.



وقال إنه في هذا المجلس نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك يبنى على مكامن القوة للبلدين وروح العزيمة والريادة التي يحظى بها شعباهما.



واستعرض الاجتماع أعمال المجلس وسير العمل واقتراح مجالات تعاون جديدة لاعتماد مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تصبّ في تحقيق أمن الشعبين الشقيقين ورخائهما بجانب عرض المبادرات والإنجازات التي تحققت على مستوى القطاعات ذات الأولوية.



كما استعرض المبادرات والإنجازات التي تحققت خلال دورة المجلس الأولى والتي تمثلت في 7 مبادرات استراتيجية هي : التأشيرة السياحية المشتركة وتسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية واستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة و الأمن السيبراني والعملة الرقمية المشتركة و مشروع المصفاة العملاقة الجديد إضافة إلى مجلس الشباب السعودي - الإماراتي.



وجرى خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي استعراض عدد من المبادرات الاستراتيجية في عدد من المحاور الأولوية، والتي تأتي بعد أشهر من العمل المشترك بين اللجان التكاملية المنبثقة من اللجنة التنفيذية، لتتبلور كمبادرات يحقق من خلالها المجلس الاستغلال الكامل لطاقات وموارد البلدين بما يعزز التعاون والارتقاء بمصالح الشعبين الشقيقين حيث تضمنت هذه

المبادرات التالي :



1 ــ التأشيرة السياحية المشتركة



2 ــ تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية



3 ــ استراتيجية الأمن الغذائي المشتركة



4 ــ الأمن السيبراني



5 ــ العملة الرقمية المشتركة



6 ــ مشروع المصفاة العملاقة الجديد



7 ــ مجلس الشباب السعودي الإماراتي



كما تبادل الجانبان - تزامنا مع الاجتماع - أربع مذكرات تفاهم جديدة في مجالات الصحة والثقافة والفضاء والأمن الغذائي بهدف تكثيف الجهود وتكاملها وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة، والوصول إلى الأهداف التنموية لكلا البلدين.



والمذكرات التي تبادلها الجانبان هي التالية : - مذكرة تفاهم في المجال الصحي تبادلها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي.



- مذكرة تفاهم في المجال الثقافي تبادلها كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية.



- مذكرة تفاهم في مجالات الفضاء تبادلها معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ومعالي محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة.



- مذكرة تفاهم في مجالات الأمن الغذائي تبادلها كل من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي ومعالي محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة.

زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي وسط ترحيب واستضافة العاصمة أبوظبي، حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.وقال بن زايد، إن الانجازات والنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي على أرض الواقع، تثلج الصدور وتبعث على الارتياح ..مشيرا إلى أن المجلس أطلق خلال الفترة القصيرة الماضية مبادرات نوعية لتحقيق رفاهية شعبي البلدين، ولدينا اليوم 20 مجالا تنمويا مشتركا في مجال الاقتصاد والأمن والتنمية البشرية وغيرها.