مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق يكشف عن المصالح المشتركة بين مصر والمجر.. فيديو

أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن العلاقات الدولية مع مصر أصبحت مبنية على المصالح المشتركة وليس التبعية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل دائما على ذلك.



وأضاف مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى، أن المجر تواجه مشكلة الهجرة غير الشرعية والإرهاب ومصر لها خبرة في تلك القضايا.



وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أن مصر أيضا لها مصالح مع المجر عن طريق جذب الاستثمارات المجرية والصناعية.



وأشار مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق إلى أن المجر سابقا كانت تسهم بشكل جيد في الصناعات إلى مصر فكانت تصدر لمصر الحافلات والقطارات.



وقال مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق إن العناصر الإرهابية باتت تنتقل بين الدول مع موجات الهجرة غير الشرعية ما يشكل خطرا للدول الأوروبية.