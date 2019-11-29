قفز من شرفة الشقة.. ضبط شخصين احتجزا آخر وأجبراه على التوقيع على إيصالات أمانة





حيث قام المتهم بالبحث عن المجنى عليه واستعان فى سبيل ذلك بوالد مستـأجر الشقة محل البلاغ (مقاول) المرتبطين بعلاقة عمل فى مجال المقاولات خارج البلاد، إلى أن تمكن من العثور عليه وقاما باستدراجه هاتفيًا للمنطقة الكائن بها العقار محل البلاغ بزعم منحه مبالغ مالية أُخرى وعقب وصوله قاما باحتجازخ بالشقة محل البلاغ وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتمكن المجنى عليه من مغافلتهما والقفز من شرفة الشقة محاولًا الهرب وسقوطه أرضًا ووفاته متأثرًا بإصابته.



أمكن ضبط المتهمين، وتم بإرشاد المقاول ضبط (جواز السفر الخاص بالمجنى عليه، عدد 20 إيصال أمانة تحمل بصمة وتوقيع المجنى عليه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقليوبية قاما باحتجاز آخر لخلافات مالية وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة مما اضطره إلى القفز من شرفة الشقة ووفاته.كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع بعقار كائن بدائرة القسم ووفاته، وبالانتقال تبين وجود جثة لشخص مجهول سقط من شرفة شقة مستأجرة بذات العقار لـ (مقاول - مقيم بذات الناحية ، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز دشنا بقنا).تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المتوفى وتبين أنه (يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية- مقيم بالجيزة) وكذا التوصل إلى وجود خلافات مالية بينه وآخر (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - يعمل بمجال المقاولات ببلاده) والذى سبق له التعرف على المجنى عليه منذ حوالى عام لسابقة تحصل المجنى عليه منه على مبالغ مالية بلغت حوالى (مليون و200 ألف جنيه) بزعم تحويلها إلى الدولار الأمريكى إلا أنه لم يف بذلك ولم يقم برد تلك المبالغ.