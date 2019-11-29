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محافظات

صحة أسوان تختتم دورة تكنولوجيا المعلومات والحاسب للعاملين بالمديرية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:52 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
اختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان الدورة التدريبية الثانية عشر على التوالي في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسب للعاملين بالمديرية.

واستمرت الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أسابيع متتالية حيث شرعت المديرية تحت إشراف مركز معلومات المديرية منذ أكثر من عام على تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمديرية.

وتهدف الدورة إلى تنمية المهارات الضرورية في مجال تكنولوجيا المعلومات والقدرة على استخدام جهاز الحاسب الشخصي وتطبيقاته العامة.

وتساهم الدورة فى اجتياز إختبار الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL, والحصول على شهادة معتمدة بذلك حيث يتم عمل تدريب مكثف لكل فرد لمدة ثلاثة أسابيع.

ويأتى ذلك في إطار سعي المديرية تحت إدارة الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالمديرية بالتعاون مع مركز تدريب المنيرة التابع لوزارة الصحة.
صحة أسوان تختتم دورة تكنولوجيا المعلومات والحاسب للعاملين بالمديرية
صحة أسوان تختتم دورة تكنولوجيا المعلومات والحاسب للعاملين بالمديرية
صحة أسوان تختتم دورة تكنولوجيا المعلومات والحاسب للعاملين بالمديرية
صحة أسوان تختتم دورة تكنولوجيا المعلومات والحاسب للعاملين بالمديرية
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