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فن

شيرين رضا تكشف لـ صدى البلد حقيقة مشاركتها في الفيل الأزرق 3

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:52 م
شيرين رضا ومحررة
شيرين رضا ومحررة صدى البلد
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آيه عاطف
أعربت الفنانة شيرين رضا، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، لافتة إلى أنها أحبت شخصية "ديجا" كثيرا، والتي كانت تجسدها ضمن أحداث الفيلم.

وعن تصريحاتها بعدم مشاركتها في الجزء الثالث حال الاستقرار عليه، قالت شيرين رضا لـ "صدى البلد": إن تصريحي بعدم مشاركتي في الجزء الثالت حال تقديمه كانت على سبيل الفكاهة، بسبب التحضير الشاق للشخصية".

وأضافت: "لا أعلم هل سيكون للشخصية وجود في الجزء الثالث أم لا، وأحمد مراد هو الذي يستطيع أن يحدد هذا الأمر، فأنا لا أعلم ما الذي سوف يحدث".

واختتمت شيرين رضا حديثها قائلة: "أنا أحب الشخصية بكل تأكيد بالرغم من أي إرهاق تعرضت له بسببها".
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