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ثقافة

مصر تدعو لعقد مؤتمر دولي للتصدي لسرقة الآثار والاتجار فيها

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:51 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
طالب الدكتور خالد العناني وزير الآثار بعقد مؤتمر دولي لمناقشة الطرق المثلى للتصدي لسرقة الآثار والاتجار فيها وتهريبها بطريق غير مشروعة.

ودعا العناني إلى ضرورة تضافر الجهود واحترام المواثيق الدولية وأدبيات العمل الأثري المتعارف عليها.

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها اليوم الجمعة في الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى الحضارات القديمة ببكين، بمشاركة الوزراء المعنيين والوفود من الدول صاحبة الحضارات القديمة.

واستعرض وزير الآثار جهود مصر في محاربة الاتجار لغير مشروع في الآثار واسترداد آثارها التي سرقت وهربت بطريقة غير مشروعة.

وقال الوزير إن مصر ملتزمة بالتعاون في شراكات فعالة وجادة مع أعضاء المجتمع الدولي لتحقيق تقدم شامل في هذا المجال، مؤكدا أن مصر تبذل كل الجهود اللازمة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والأثري.
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