بعد أزمة قتل الكلاب.. شيرين رضا لـ صدى البلد: حلوا المشكلة وامسكوا فيا زي مانتوا عايزين

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها لم تتخوف من ردود الأفعال على شخصيتها في فيلم "تراب الماس"، حيث جسدت دور "قوادة" ضمن أحداث العمل.



وأضافت شيرين لـ "صدى البلد": "لم أتخوف من ردود الأفعال فانا ممثلة لابد وأن أقدم اي دور لكن بدون إبتذال، ولابد وأن اتمكن من توضيح الفكرة للجمهور وان اجعلهم يتقبلونها".



وعن تأجيل طرح فيلم "رأس السنة" أكثر من مرة:" شعرنا بالضيق حيتم تم تأجيل الفيلم أكثر من مرة لظروف خارجة عن إرادتنا، ولكن هذا التأجيل جاء في صالح الفيلم حيث إنه أصبح فيلم ختام مهرجان مراكش".



أما عن تعليقاتها الأخيرة ضد هيئة الطب البيطري، بسبب قتلهم للكلاب، قالت :" مش مهم انا قلت المهم لازم حل للموضوع.. اللي انا قولته ده جزء بسيط من المصيبة اللي احنا فيها .. نحل الموضوع ده وبعدين امسكوا فيا زي مانتوا عايزين.. انا تحت امركوا".