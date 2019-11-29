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منوعات

كم عدد أولاده.. رئيس الوزراء البريطاني يتكتم على سر عظيم حتى فوزه بالانتخابات

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:55 م
رئيس الوزراء البريطانى،
رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
يتكتم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على البوح بعدد أولاده، ففي كل مرة يتم سؤاله عن عددهم، يتجاهل الأمر ويرفض الحديث عنه.

وأكد "جونسون"، اليوم الجمعة، أنه لن يكشف عن عدد أولاده قبل الانتخابات العامة المقرر عقدها في 12 ديسمبر.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال "جونسون": «أنا أحب أطفالي كثيرا.. لكنهم لن يقفوا في هذه الانتخابات.. وبالتالي لن اتحدث عنهم»، مشيرا إلى أنهم لن يهبطوا أرض الملعب قبل انتخابات 12 ديسمبر.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، امتنع عن الإجابة في وقت سابق عن الحديث عن عدد أطفاله بعد انفصاله عن زوجته المحامية مارينا ويلر قائلا: "لن أخوض في مناقشات حول هذا الأمر".

وكانت سيدة الأعمال الأمريكية، جينيفر أركوري، شنت هجوما على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد عدم رده على مكالماتها الهاتفية وإبعادها بطريقة وحشية منذ أن أصبح رئيسا للحكومة.

وأكدت أنها تشعر بالحزن الشديد لاستبعادها بهذه الطريقة، لافتة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أخبرها بأن لديه 5 أطفال، وهو الأمر الذي يبدو غريبا، خاصة أنه معروف أن لديه ولدان وبنتين من المحامية مارينا ويلر.
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