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أخبار البلد

فاصلة ومنقوطة عنوان الموسم الثاني من برنامج كلام رنوووش لرانيا بدوي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:27 م
الموسم الثاني من
الموسم الثاني من برنامج “ كلام رنوووش “ لرانيا بدوي
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حمادة خطاب
“فاصلة ومنقوطة” هو عنوان الموسم الثاني من برنامج كلام رنوووش الذي تقدمه الإعلامية رانيا بدوي علي الانترنت والذي تعود من خلاله لاستئاف نشاطها بعد إجازة قصيره حيث نشرت عددا من الفيديوهات الجديدة علي قناة كلام رنوووش علي اليوتيوب وكذلك علي صفحتها علي الفيس بوك في إطار تطوير البرنامج واضافة أبعاد جديده له وربطه بهموم وقضايا المجتمع . وصرحت رانيا بدوي أن سبب غيابها لفتره وجيزه كان بهدف اعادة تقييم التجربه ومن ثم تطويرها لتكون أكثر تلبية لاحتياجات الجمهور وسوق الإعلام الجديد.

وقد بدأت بدوي الموسم الجديد من برنامج كلام رنوووش بحملة توعيه بأهمية المياه والتنبيه علي مدي خطورة المرحله المقبله في ظل شح المياه العذبة وزيادة عدد السكان وقرب تشغيل سد النهضه الاثيوبي وتداعيات ذلك علي المستقبل.

وشرحت بدوي خلال هذه الفيديوهات مشكلة سد النهضه منذ بدايتها بطريقه بسيطه تلائم جمهور السوشيال ميديا ودون تعقيدات فنيه ليسهل علي غير المتخصصين فهم أبعاد المشكله ومن ثم الاهتمام بكل نقطة مياه وعدم إهدارها .

وأشارت بدوي أن المرحله القادمة ستشهد شكل جديد للبرنامج ومناقشة موضوعات تهم المجتمع من خلال برنامجها الذي يعد أول تجربه احترافيه للاعلام الرقمي في مصر مؤكده أن السوشيال ميديا يجب ألا تترك لمحترفي بث الاشاعات ولا لهواة الهلس والهاء الناس عن قضاياهم الحقيقيه ، وأنها تسعي لتقديم مضمون مفيد للناس وللمجتمع، ويحفز الناس علي التفكير وتدبر أمور حياتهم .
فاصلة ومنقوطة عنوان الموسم الثاني من برنامج كلام رنوووش لرانيا بدوي
فاصلة ومنقوطة عنوان الموسم الثاني من برنامج كلام رنوووش لرانيا بدوي
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