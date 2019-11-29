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رياضة

قبل موقعة النجم الساحلي.. ملعب رادس وش السعد على الأهلي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:00 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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محمد السعيد
ملعب رادس هو أكثر الملاعب المفضلة للأهلي خارج المصري، فكثيرا ما جلد عليه الأحمر فرق تونس، وأذاقهم عليه مرارة الهزيمة وسط جماهيرهم وأنصارهم.

ويأمل الأهلي في مباراة اليوم، في مواصلة تفوقه على الفرق التونسية على ملعب رادس، عندما يلتقي النجم الساحلي، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض صدى البلد أرقام الأهلي أمام الفرق التونسية على ملعب رادس:

نوفمبر 2006

في مباراة قد تكون الأعظم في تاريخ النادي الأهلي، استطاع المارد الأحمر أن يتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا في نوفمبر 2006، عندما فاز على الصفاقسي بهدف دون رد عن طريق محمد أبو تريكة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة النهائية".

أغسطس 2007

تلقى الأهلي الهزيمة أمام الترجي بهدف دون رد، ضمن منافسات دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.

أكتوبر 2010

فاز الترجي علي الأهلي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بدوري أبطال أفريقيا.

يوليو2011

فاز الترجي علي الأهلي بهدف دون رد، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

نوفمبر 2012

فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف للترجي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يونيو 2015

فاز الأهلي علي الأفريقي 5/4، ببطولة الكونفيدرالية.

أغسطس 2015

فاز الأهلي علي الترجي بهدف دون رد، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة الكونفيدرالية.

سبتمبر 2017

تفوق الأهلي على الترجي التونسي 2- 1، في إياب ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أغسطس 2018

فاز الأهلي على الترجي بهدف دون رد، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

نوفمبر 2019

فاز الترجي على الأهلي 3- 0، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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