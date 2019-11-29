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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 2574 شابا بينهم 42 من متحدي الإعاقة بالقليوبية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:26 م
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
بلغ عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2574 معينا، منهم 42 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من بين 7059 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 287 فرصة عمل تم اتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من فتحي دسوقي مدير المديرية ، أشار فيه إلي أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 2074 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 2040 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، فضلا عن توثيق 4 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و31 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وذلك خلال أكتوبر 2019.

وقال مدير المديرية ، إنه فى مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 133 تصريحًا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 35 مؤهلات عليا، و59 متوسطة، و7 فوق المتوسطة، و32 بدون مؤهل.

وأشار دسوقى، إلى أنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 16 ألفا و251 عاملا، وقد بلغ إجمالي ما تم صرف لرعاية هذه الفئة 31 ألف جنيه، منها 25 ألفا و500 جنيه للمناسبات والأعياد، و 5500 ألف جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية.

وقال : إنه تم التفتيش على 247 منشأة فى مجال تفتيش العمل دوريا، وبلغت الحملات التفتيشية النهارية 22 حملة علي 31 منشأة ، وبلغ عدد المحاضر ضد المنشآت المخالفة 359 محضرا ، كما تم إجراء التفتيش على 363 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبلغت المخالفات التى حرر لها محاضر 225 محضرًا، كما بلغت الشكوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 167 شكوى تم تسوية 30 شكوى وديا وإحالة 41 للقضاء، وحفظ 25 شكوى ، ومازالت هناك 71 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع مدير المديرية قائلا: "فى مجال المرأة والتفتيش على عمل الطفل تم التفتيش على 23 منشأة وجاءت 3 منشآت مستوفاة، وتم انذار 20 منشآه مخالفة لقانون العمل والطفل فى هذا المجال وتم تحرير 76 محاضرا، وبلغ عدد الأطفال الذين شملهم التفتيش 24 طفلا، كما تم عقد 6 ندوات لتوعية العاملات فى مجال تنظيم الأسرة بالمشكلة السكانية ."

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