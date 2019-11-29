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رياضة

انطلاق دورة تأهيل مدربي الأولمبياد الخاص في كرة اليد باستاد القاهرة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:17 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات الدورة التدريبية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص المصري في كرة اليد والتي تقام بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة الدولي بالتعاون بين الاتحاد المصري لكرة اليد والأولمبياد الخاص المصري وتستمر حتى غد السبت. 

حضر افتتاح الدورة التدريبية عمرو محي الدين الطحاوى نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري الدكتور إكرامى الجمال مدير الرياضة والتدريب، مصطفي شوقي مدير تكنولوجيا الرياضة، مروان أشرف مدير الرياضات الموحدة ، كرم مرسي مسئول أنشطة ذوي الهمم بالاتحاد المصري لكرة اليد إضافة إلى مشاركة ٢٥ دارسا بالدورة التدريبية. 

أكد " عمرو الطحاوي" أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد المصري لكرة اليد والأولمبياد الخاص المصري والذي تم توقيعه بين الطرفين شهر أكتوبر السابق. 

ويضيف الطحاوي أن هذه الدورة هي أولى خطوات التعاون بين الاتحاد المصري لكرة اليد والأولمبياد الخاص المصري، وعقب انتهائها سوف يشارك الدارسين بعد اعتمادهم كمدربين في مراكز التدريب الرياضي في كرة اليد لإعداد المنتخبات المصرية للاولمبياد الخاص استعدادا للمشاركة في المسابقات والأحداث الدولية القادمة.

من جانبه يقول الدكتور إكرامي الجمال: إن الدورة التدريبية تقوم على شقين هامين الأَول حول برنامج الأَولمبياد الخاص وبرامجه المختلفة والنواحي الفنية في الألعاب والمسابقات المدرجة وأسس التقسيم السليم ومبادئ التدريب الرياضي لذوي الهمم ، والشق الآخر يقوم عليه الاتحاد المصري لكرة اليد من أسس تدريب رياضة كرة اليد والنواحي الفنية المختلفة للرياضة.
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