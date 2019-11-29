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مرأة

احذر.. التهاب الكبد المناعي يؤدي لمضاعفات خطيرة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:15 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يحدث التهاب الكبد المناعي عندما يبدأ الجهاز المناعي في الجسم في مهاجمة خلايا الكبد، مما يسبب التهاب الكبد.. ويمكن أن يساعد التشخيص المبكر له في إدارة الأعراض ومنع تليف الكبد.

وكشف موقع boldsky، عن أعراض التهاب الكبد المناعي :
- ألم المفاصل
- طفح جلدي
- إعياء
- غثيان
- إسهال
- آلام في المعدة

مضاعفات التهاب الكبد المناعي :
- تضخم الأوردة في المريء
- تليف كبدى
- سرطان الكبد
- وجود سوائل في البطن
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