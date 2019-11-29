صحيفة إسرائيلية: تركيا تستغل علاقتها مع باكستان لتطوير برنامجها النووي

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن العلاقات الاستراتيجية القوية بين تركيا وباكستان تثير مخاوف من تطوير أنقرة لبرنامجها النووي، خاصة بعد حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علنا في سبتمبر الماضي، عن طموحات أنقرة بامتلاك سلاح نووي.



وأضافت الصحيفة أن تركيا لديها بالفعل العناصر الأساسية لتحقيق برنامجها النووي، ومن أبرزها رواسب خام اليورانيوم ومفاعلات الأبحاث TR-1 و TR-2 التي تحتفظ بها هيئة الطاقة الذرية التركية، مضيفة أن الحصول على الوقود لا يزال يمثل التحدي الأكبر.



وأشارت إلى أن أنقرة تعمل الآن أيضا على تدشين أول محطة للطاقة النووية بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية.



وفي الوقت نفسه، أظهرت تركيا على مدى عقود اهتمامًا كبيرًا بتعلم المهارات الهائلة اللازمة لتنقية اليورانيوم وتحويله إلى بلوتونيوم، وهما الوقودان الرئيسيان اللازمان لبرنامجها النووي، لتبدأ طورا جديدا، مع زيادة العلاقات مع باكستان الآن، حيث تستغل هذه العلاقات للوصول إلى مزيد من المعرفة التي تفتقر إليها في مجال الأسلحة النووية.



وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن علاقات تركيا الدفاعية مع باكستان آخذة في الازدياد، فشاركت سفينتان تابعتان للبحرية الباكستانية هذا العام في مناورة متعددة الجنسيات في جنوب تركيا، ووافقت إسلام أباد أيضًا على شراء 30 طائرة هليكوبتر مقاتلة تركية الصنع في صفقة أبرمت عام 2018، ومن ناحية أخرى، أشترت أنقرة طائرة MFI-17 من باكستان، ما يثير مخاوف عن نشاطات جديدة بين الدولتين لتطوير نووي تركيا.