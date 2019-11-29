ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب الشباب يفوز على الجزائر 2 -1 ويتصدر دورة شمال أفريقيا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:11 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
Advertisements
يسرى غازى
فاز المنتخب الوطني للشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى على نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف في ثالث مباريات الفريق ضمن بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس.

أحرز هدفي مصر ابراهيم عادل من ضربة جزاء وأسامة فيصل ليرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى ٧ نقاط تصدر بها قمة البطولة ويأتي في المركز الثاني منتخب الجزائر برصيد ٦ نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الشباب مع نظيريه الجزائري ثم التونسي يومي الجمعة والأحد المقبلين.

حضر المباراة الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب شباب الفراعنة وأشاد بالمستوى الذى يقدمه لاعبو المنتخب.

يذكر أن المنتخب الوطني للشباب سبق له التعادل مع بوركينا فاسو بدون أهداف في ثاني مبارياته ببطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس كما فاز على المغرب 2-0.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ربيع ياسين يتابع مباراة أهلي 2001 أمام المقاولون فى بطولة الجمهورية

5 لاعبين من الأهلي يسافرون اليوم إلى تونس مع منتخب الشباب

مباريات منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا تحت 20 سنة

منتخب شباب مصر في مواجهة المغرب الاثنين المقبل

منتخب مصر للشباب يواجه المغرب في بطولة شمال أفريقيا الودية

منتخب الشباب يهزم المغرب في بطولة شمال أفريقيا

ترشيحاتنا

تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة في الفترة القادمة.. الحكومة ترد

بالجلد الأسود.. دومينيك حوراني فى أحدث ظهور

محمد النني على أعتاب ناد كبير في إسبانيا

بعد بكائها.. لينا أحمد الفيشاوي تنشر صورا جديدة.. وهذه قصة خلافها مع والدها

نائب الأمانة الفيدرالية بأكبر حزب ألماني يكشف الأهداف الحقيقية لتركيا من اتفاقية الحدود مع ليبيا

الشوكولاتة والعسل والموز أبرزها.. 10 أطعمة تجلب السعادة للإنسان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهنئة مثيرة للجدل.. ميلانيا ترامب تتعرض لهجوم شديد

قصر الملك فاروق بإدفينا.. بنى فى عصر الخديوى عباس حلمى الثانى على ثلاث مراحل ولم يسجل كأثر إلا فى ٢٠٠١م.. صور

بالجلد الأسود.. دومينيك حوراني فى أحدث ظهور