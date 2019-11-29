منتخب الشباب يفوز على الجزائر 2 -1 ويتصدر دورة شمال أفريقيا

فاز المنتخب الوطني للشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى على نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف في ثالث مباريات الفريق ضمن بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس.



أحرز هدفي مصر ابراهيم عادل من ضربة جزاء وأسامة فيصل ليرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى ٧ نقاط تصدر بها قمة البطولة ويأتي في المركز الثاني منتخب الجزائر برصيد ٦ نقاط.



ومن المقرر أن يلتقي منتخب الشباب مع نظيريه الجزائري ثم التونسي يومي الجمعة والأحد المقبلين.



حضر المباراة الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب شباب الفراعنة وأشاد بالمستوى الذى يقدمه لاعبو المنتخب.



يذكر أن المنتخب الوطني للشباب سبق له التعادل مع بوركينا فاسو بدون أهداف في ثاني مبارياته ببطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس كما فاز على المغرب 2-0.

