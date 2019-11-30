من أجل مستقبل أفضل.. برلمانية: القيادة السياسية حريصة على دمج الكوادر الشبابية بالمناصب

أشادت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بحركة المحافظين الأخيرة، مؤكدة أنها احتوت على كوادر نسائية شابة وشباب أيضا من خيرة شباب مصر.



وقالت "الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية حريصة على دمج الكوادر الشبابية في المناصب القيادية في الدولة حيث أن هؤلاء الشباب هم مستقبل مصر القادم، وادراجهم بهذه المناصب سيكون له مردود إيجابي في خلق افكار جديدة تستهدف بناء الدولة وتطويرها.



وأشارت عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان إلى أن ضرورة أن يتجه الشباب إلى فتح عمل مشروعات جديدة، وخصوصا بعد أن قامت الدولة بتوفير قروض ميسرة لهم بالاضافة إلى الاشراف على نجاح هذه المشروعات.



يأتى ذلك بعد أدى عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية، بواقع 39 محافظا ونائبا، منهم 60% من الشباب بواقع 25 شابا، و 7 يمثلون المرأة، 5 من شباب تنسيقية الأحزاب، و8 من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.



وتأتى الحركة، فى إطار توجه الدولة نحو تمكين الشباب بالمناصب القيادية، بعد تأهيلهم بشكل مناسب يسمح لهم بتولى بعض المناصب القيادية، وليس مجرد شعارات بالتمكين، أو حتى تمكين غير مبنى على التأهيل.