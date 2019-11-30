رحيل مدير تسويق معالجة الرسومات يعصف بشركة إنتل

في مفاجأة كبيرة من نوعها لشركة إنتل، ذكر موقع "WCCF TECH" أن كريس هوك مدير تسويق معالجة الرسومات بالشركة ومساعدته هيذر لينون قررا الرحيل من إنتل إلى شركة ناشئة.



وكان هوك أعلن على حسابه على تويتر أنه سيغادر هو ومساعدته هيذر لينون الشركة والتوجه إلى شركة ناشئة ولكنه لم يعلن عن اسم الشركة.



وتعد هذه الخطوة بمثابة ضغطا كبيرا على قسم التسويق وعلى الحملة التسويقية الكبيرة للشركة حيث أن الشركة تعمل على إطلاق أول وحدة معالجة رسومات منفصلة وحديثة Arctic Sound بحلول 2020.



وسيتوجب على الشركة محاولة سد الثغرات التى تركها هوك، ولدى هوك تاريخ طويل في إدارة قسم الجرافيك في شركة AMD"" وهى شركة تصنيع وتطوير وحدات المعالجة المركزية، بالإضافة إلى أنه كان عامل رئيسي في النجاح الكبير لإطلاق معالج الرسومات بشركة هواوى.



وقال موقع "WCCF TECH" أن الشركة تمر بظروف عصيبة حيث أنها في الوقت الحالى بسبب رحيل هوك ولينون عنها سيكون عليها مضاعفة العمل والجهد للحاق بإصدار معالج الرسومات بحلول 2020.



وأضاف الموقع أنه إذا لم تستطع الشركة تحقيق هذا الأمر ستكون العواقب كارثية، وقال الموقع إنه لديه معلومات عن أن الشركة نظرا لأزمتها ستقوم بتسريح عدد كبير من الموظفين من الممكن ان يصل إلى 1000 موظف.



وشركة إنتل من أكبر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية وهي متخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر، وتعد إنتل واحدة من أكبر الشركات المصنعة في هذا المجال في العالم.