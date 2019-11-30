برلماني: لا يمكن استبدال محاكم الاسرة بهيئة محلفين

قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يمكن استبدال محاكم الاسرة بهيئة محلفين، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه هذه الاستبدال.



وأضاف "حنفي " في تصريحات لـ"صدى البلد، أن نظام المحلفين مفعل فقط في النظام الأمريكي بشروط، ولكن لتفعيله في مصر سيواجه العديد من المعوقات، حيث هناك 10% فقط من ينهون العلاقة بشكل ودي والباقي ليس لدية الثقافة لانهاء العلاقة بدون معوقات.



وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن هناك مكتب تسوية المنازعات يعطي مهلة تسوية المنازعات الاسرية لمده 15 يوم للتسوية، ومن ضمن الحالات التي ستواجه صعوبة في تطبيق هيئة المحلفين هي قضايا الخلع بكل اشكاله وغيرها من القضاء التي تتطلب سلطات إضافية لتحقيق في الأمر .



يأتى ذلك بعد أن كشف النائب السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عن أنه تقدم بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحد من زيادة نسبة الطلاق التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة فى المجتمع المصرى.



وأشار حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه اقترح فى تعديل القانون أن يتم توقيع عقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل ولى أمر يقوم بتزويج ابنته القاصر دون السن القانونية.



وكان قد شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مطالبات بضرورة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الخامس،خاصة أنه تم الانتهاء من مناقشته باللجنة في مارس 2018، والمنظومة القضائية في حاجة إليها، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات علي مستوى الأماكن والمستشارين.



وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، ووفق اللائحة إذا تمت الرؤية في نظره بدور الانعقاد الحالي لابد أن يعاد مرة أخري للجنة خاصة أنه تمت مناقشته في دور انعقاد آخر.



وأكد أبو شقة فى تصريحات له أن اللجنة قامت بدورها، وعلي استعداد لاستكمال نظر النواحي الإجرائية الخاصة به من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الخامس.